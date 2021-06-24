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Estados Unidos

CDC sugere possível associação entre vacina anticovid e miocardite em jovens

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA identificou, até 11 de junho, 267 casos da uma inflamação do miocárdio em pessoas que tomaram a vacina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 15:24

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:24

A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Cachoeiro amplia idade para vacinação de pessoas com comorbidades Crédito: Márcia Leal/PMCI
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos sugeriu uma "possível associação" entre vacinas contra Covid-19 e o desenvolvimento de miocardite em jovens.
Segundo um documento publicado nesta quarta-feira (23), pelo órgão, o possível efeito colateral é mais comum em homens com menos de 30 anos e alguns dias após a aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e da Moderna.
O CDC relata que identificou, até 11 de junho, 267 casos de miocardite em indivíduos que receberam a primeira dose da vacina e 827 em pessoas que já tomaram a segunda dose.
A miocardite é uma inflamação do miocárdio, um músculo cardíaco.
De acordo com as informações do CDC, 79% dos indivíduos que desenvolveram este quadro clínico se recuperaram totalmente. Nove pessoas foram hospitalizadas e duas precisaram de terapia intensiva, relata o órgão.
O documento foi divulgado antes de uma reunião do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC que será realizada entre hoje e sexta-feira (25).

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