Catalães assumirão vaga no Congresso espanhol e voltarão para a cadeia

O Tribunal Supremo do Espanha autorizou nesta terça-feira (14), que cinco líderes independentistas catalães, atualmente presos pela tentativa de secessão em outubro de 2017, a assumir suas vagas no Congresso depois de terem sido eleitos no mês passado.
Na votação legislativa de 28 de abril, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull e Jordi Sànchez conquistaram uma vaga na Câmara dos Deputados enquanto que Raül Romeva foi eleito para o Senado.
"Essa Sala autoriza a saída do centro penitenciário dos cinco solicitantes, para que participem das respectivas sessões constitutivas do Congresso na Câmara dos Deputados e no Senado", informou a corte em comunicado, no qual informa que, uma vez encerrada a formalidade, todos devem retornar e continuar sob prisão preventiva.
A Catalunha, que declarou sua independência em 2017 a revelia de Madri depois de uma votação considerada ilegal pela Justiça espanhola, foi uma das questões centrais na última eleição geral e os partidos regionais independentistas podem desempenhar um papel fundamental nas possíveis tratativas de Pedro Sánchez para formar um novo governo.
Na semana passada, uma corte de Madri permitiu que o líder catalão Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica em 2017 para não ser preso por sua participação no referendo, possa disputar uma vaga no Parlamento europeu na votação marcada por o dia 26 deste mês. (Com agências internacionais).