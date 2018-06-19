  • Casal realiza casamento em cima de uma corda bamba
Casal realiza casamento em cima de uma corda bamba

Nicole Backhaus e Jens Knorr estavam 14 metros acima do solo na hora da troca de votos
Redação de A Gazeta

19 jun 2018 às 10:21

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 10:21

Um casal alemão realizou casamento suspensos por uma moto em cima de uma corda bamba Crédito: Pixabay
Um casal no oeste da Alemanha se casou em um balanço embaixo de uma moto suspensa por uma corda bamba 14 metros acima do solo.
Segundo a agência de notícias alemã DPA, um pastor em cima de uma escada de incêndio conduziu as formalidades do casamento entre Nicole Backhaus e Jens Knorr na cidade de Stassfurt no sábado, 16. O casal trocou alianças no ar, mas por segurança, voltaram para o chão antes de dar o primeiro beijo.
Mais de três mil pessoas acompanharam o casamento nos céus, que aconteceu durante um festival local.
A corda bamba foi colocada entre os muros da cidade e uma torre, e a moto foi pilotada por Falko Traber, membro de uma família de artistas circenses.

