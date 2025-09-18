Mundo

Casal Macron vai apresentar 'prova científica' de que primeira-dama da França é mulher para Justiça nos EUA

Documentação será parte de um processo por difamação contra a influenciadora de direita Candace Owens, que disse acreditar que Brigitte Macron nasceu homem.

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:32

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte Macron, chegam à Downing Street em julho Crédito: Getty Images

O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, pretendem apresentar evidências fotográficas e laudos científicos a um tribunal dos Estados Unidos para provar que a primeira-dama é mulher.

A documentação será parte de um processo por difamação contra a influenciadora de direita Candace Owens, que disse acreditar que Brigitte Macron nasceu homem.

Em entrevista ao podcast da BBC Fame Under Fire ("Fama Sob Fogo", em tradução livre), o advogado do casal Macron nesse caso judicial, Tom Clare, disse que Brigitte considerou as alegações "profundamente perturbadoras" e que elas representam uma "distração" para o presidente francês.

"Não quero sugerir que isso o tenha prejudicado de alguma forma. Mas, como qualquer pessoa que concilia carreira e vida familiar, quando sua família está sob ataque, isso desgasta. E ele não está imune a isso por ser um presidente de um país", disse Clare.

A defesa de Owens pediu que a ação fosse rejeitada.

Segundo o advogado, haverá "testemunhos de especialistas de natureza científica" e, embora não tenha detalhado quais seriam, disse que o casal está preparado para demonstrar "de forma genérica e específica" que as alegações são falsas.

"É profundamente perturbador pensar que alguém precisa se submeter a esse tipo de prova", afirmou Clare. "Mas está disposta a fazê-lo. Ela está decidida a fazer o que for preciso para esclarecer os fatos. (...) Se esse desconforto e essa sensação desagradável de se expor dessa forma são o que é preciso para esclarecer as coisas e encerrar isso, ela está 100% pronta para encarar esse fardo."

Tom Clare, advogado do casal Macron, afirmou que eles consideram as alegações perturbadoras e estão preparados para demonstrar que são falsas Crédito: BBC

Questionado se o casal Macron apresentaria fotos de Brigitte grávida e criando os filhos, Clare disse que essas imagens existem e serão exibidas no tribunal, onde há regras e padrões.

Owens, ex-comentarista do jornal conservador americano Daily Wire, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, tem repetido que Brigitte Macron é homem.

Em março de 2024, Owens afirmou que apostaria "toda a sua reputação profissional" nessa alegação.

A alegação teve origem anos antes, em espaços marginais online, principalmente após um vídeo de 2021 no YouTube das blogueiras francesas Amandine Roy e Natacha Rey.

O casal Macron venceu inicialmente em 2024 um processo por difamação na França contra Roy e Rey, mas a decisão foi anulada em apelação em 2025, com base na liberdade de expressão, e não na veracidade das alegações. Os Macron recorrem da decisão.

Em julho de 2025, os Macron entraram com uma ação judicial contra Candace Owens nos Estados Unidos. Segundo os advogados do casal, ela "ignorou todas as evidências confiáveis que refutam sua alegação em favor de dar espaço a teóricos da conspiração conhecidos e difamadores comprovados".

Em processos de difamação nos EUA envolvendo figuras públicas, os autores precisam provar "malícia real" — que o réu divulgou informações falsas conscientemente ou agiu com desprezo imprudente pela verdade.

Em agosto de 2025, o presidente Macron explicou à revista francesa Paris Match por que o casal decidiu recorrer à Justiça.

"É uma questão de defender minha honra! Porque isso é um absurdo. Trata-se de alguém que sabia perfeitamente que tinha informações falsas e agiu com o objetivo de causar dano, a serviço de uma ideologia e com elos comprovados com líderes da extrema direita", disse.

Owens trabalhou para a organização conservadora Turning Point (co-fundada por Charlie Kirk, assassinado neste mês nos EUA) e o veículo de mídia Daily Wire, antes de lançar seu podcast independente em 2024.

Desde então, ela espalhou rumores ou sugeriu que conspirações estariam por trás de questões como as vacinas contra covid-19, o Holocausto e os pousos na Lua.

No início de 2025, Owens lançou em seu canal no YouTube uma série de vídeos intitulada "Becoming Brigitte" ("Tornando-se Brigitte", em tradução livre).

Os advogados de Owens responderam à ação dos Macron com um pedido de rejeição, argumentando que o caso não deveria ter sido ajuizado em Delaware, pois, segundo eles, não tem relação com os negócios dela, que estão incorporados no Estado. Alegam que obrigá-la a se defender em Delaware causaria "prejuízos financeiros e operacionais substanciais".

A BBC procurou a equipe jurídica de Candace Owens para comentar. Ela já afirmou que acredita na veracidade de suas declarações e que não há nada mais americano do que a liberdade de expressão e a possibilidade de criticar.

