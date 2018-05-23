Casal entra na Justiça para obrigar filho de 30 anos a sair de casa

Os Rotondo vivem nesta casa em Camillus, no Estado de Nova York Crédito: Reprodução/Google Street View

Um casal americano entrou na Justiça para obrigar o filho deles, de 30 anos, a sair de casa. De acordo com os documentos judiciais, o filho, Michael Rotondo não ajudava com as tarefas domésticas e nem com os custos da casa. Ele ainda teria ignorado ofertas de ajuda financeira dos pais para que fosse morar sozinho.

O casal, Christina e Mark Rotondo, dizem que Michael voltou a morar com eles há oito anos, depois de ter ficado desempregado. O filho se recusava a sair de casa mesmo após receber cinco cartas de despejo da família, desde fevereiro.

Michael argumentava que não recebeu um aviso prévio suficiente e disse que um período de seis meses seria um tempo mais razoável para se preparar para mudar. Cansados, os pais entraram com a ação na Suprema Corte do Condado de Onondaga, no Estado de Nova York. O advogado do casal disse ao site Syracuse.com que seus clientes não encontraram outra forma de obrigar o filho a sair de casa.

CARTAS DE DESPEJO

"Após discutir o assunto com sua mãe, decidimos que você deve deixar essa casa imediatamente", diz a primeira carta de despejo enviada no dia 2 de fevereiro, segundo os documentos judiciais.

Após o filho ignorar a mensagem, o casal redigiu uma ordem de despejo propriamente dita, com a ajuda do advogado. "Você está sendo despejado por meio desta", diz o documento assinado pela mãe no dia 13 de fevereiro.

Medidas legais serão tomadas imediatamente se você não se mudar até 15 de março de 2018". Michael não saiu.

Christina e Mark Rotondo escreveram uma nova mensagem no dia 18 de fevereiro, oferecendo US$ 1,1 mil (cerca de R$ 4 mil) para que o filho saísse. O texto incluía alguns comentários pessoais sobre Michael.