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Bloqueou o tráfego

Casa é abandonada no meio de uma estrada nos Estados Unidos

Via ficou interditada e polícia local buscava saber quem deixou o imóvel para trás

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 13:06
Casa pré-fabricada foi abandonada em uma rodovia dos EUA Crédito: Reprodução/Facebook
A polícia da capital de Delaware, Estado dos Estados Unidos, está em busca de saber quem abandonou uma casa no meio de uma estrada.
O Departamento de Polícia de Dover disse que alguém deixou uma casa pré-fabricada no caminho, o que bloqueou o tráfego até, pelo menos, esta quarta-feira, 27.
No Facebook, os policiais publicaram fotos do imóvel, que foi deixado na rodovia Long Point. "Não, isso não é uma brincadeira. Não conseguiremos alguém para mover a casa até quarta-feira, então a Long Point Road está fechada até novo aviso. Por favor, use uma rota alternativa de viagem", escreveu o departamento na publicação.
Nos comentários, algumas pessoas perguntaram, sem resposta, se poderiam ficar com a casa se conseguissem tirá-la de lá. Outro lembrou da música Our House, da banda Madness, em que um dos trechos fala sobre "nossa casa, no meio da nossa estrada".

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