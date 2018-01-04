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Disputa

Casa Branca defende tuíte de Trump sobre botão nuclear

'Eu também tenho um botão nuclear, que é muito maior e mais poderoso que o dele. E o meu botão funciona!', escreveu Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 01:16

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 01:16

Na coletiva de imprensa diária da Casa Branca, Sanders disse que não acha que os tuítes de Trump sejam "uma provocação", mas sim uma defesa dos americanos Crédito: John Locher
A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, defendeu os tuítes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre ter um "botão nuclear" maior e mais poderoso que o do líder norte-coreano, Kim Jong-un.
Na coletiva de imprensa diária da Casa Branca, Sanders disse que não acha que os tuítes de Trump sejam "uma provocação", mas sim uma defesa dos americanos, acrescentando que as pessoas deveriam se preocupar com a "sanidade mental" de Kim.
A declaração de Sanders vem na esteira de tuítes de Trump na noite de terça-feira em resposta à afirmação de Kim Jong-un de que ele tem um botão nuclear em sua mesa. "Eu também tenho um botão nuclear, que é muito maior e mais poderoso que o dele. E o meu botão funciona!", afirmou o presidente americano. Fonte: Associated Press.

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