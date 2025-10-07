Mundo

Carro de Daniel Noboa, presidente do Equador, é atacado; o que se sabe

Segundo ministra, cinco pessoas foram detidas por ocorrência; organização indígena fala em prisões arbitrárias.

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:32

Noboa em foto de setembro; presidente do Equador está bem e seguiu com sua agenda, disse ministra Crédito: EPA

O governo do Equador afirmou nesta terça-feira (07/10) que o presidente do país, Daniel Noboa, foi alvo de uma "tentativa de assassinato" na província de Cañar.

A ministra de Energia e Minas, Ines Manzano, afirmou que Noboa está bem e segue com sua agenda com "normalidade". Segundo ela, o carro onde o presidente estava foi atacado por cerca de 500 pessoas com pedras.

"Também há marcas de tiros no carro do presidente", afirmou Manzano à imprensa local.

Ainda de acordo com ela, cinco pessoas já foram detidas pela ocorrência e outras foram denunciadas. Noboa se dirigia ao local para anunciar obras de saneamento.

A Presidência do país postou em suas redes sociais um vídeo filmado dentro de um carro apedrejado por pessoas que estão fora, algumas segurando bandeiras do Equador.

A organização indígena Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE) afirmou que houve "violência orquestrada" contra a "população mobilizada" no local, onde manifestantes aguardavam a caravana presidencial para protestar contra Noboa.

Segundo a CONAIE, a maior organização indígena do país, houve "brutal ação policial e militar" contra os manifestantes.

"Denunciamos que ao menos cinco companheiros foram detidos de forma arbitrária. Entre os agredidos, estão mulheres de terceira idade", disse a organização na rede social X.

Em setembro, a CONAIE convocou por tempo indeterminado uma grave nacional contra cortes no subsídio ao diesel. A organização liderou manifestações que derrubaram três presidentes entre 1997 e 2005.

Conflitos no fim de setembro

O governo já havia relatado que uma caravana presidencial foi atacada por em meio a protestos na província de Imbabura em 28 de setembro, enquanto Noboa e diplomatas da União Europeia e das Nações Unidas eram transportados.

O embaixador da Itália em Quito, Giovanni Davoli, confirmou o ataque na ocasião.

Em um comunicado, Davoli afirmou que não sofreu ferimentos e condenou "veementemente este ato terrorista contra o chefe de Estado do Equador".

A porta-voz do governo Carolina Jaramillo afirmou que a caravana presidencial estava levando ajuda a comunidades afetadas pela greve quando foi cercada por aproximadamente 350 pessoas munidas de coquetéis Molotov.

Noboa mostrou fotos de para-brisas e janelas quebradas nos carros.

As forças armadas equatorianas acusaram manifestantes de ferir 12 soldados e manter outros 17 reféns.

A CONAIE afirmou, por sua vez, que um indígena, Efraín Fuerez, foi baleado três vezes e morreu no hospital.

A organização afirmou que tratou-se de uma "crime de Estado, perpetrado sob as ordens de Daniel Noboa".

Em outra publicação nas redes sociais, a CONAIE negou que houvesse entre os manifestantes terroristas ou criminosos e afirmou que "o verdadeiro terror é imposto pelo governo com sua repressão".

Noboa foi reeleito em abril após um primeiro mandato marcado pela guerra às gangues, com forte uso das forças armadas e policiais — e denúncias de violações aos direitos humanos.

Ele teve um primeiro mandato curto por ter sido eleito para terminar o mandato de Guillermo Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em meio a um processo de impeachment sob acusação de corrupção.

*Com informações de Ione Wells, correspondente da BBC News na América do Sul, e Ottilie Mitchell, da BBC News

