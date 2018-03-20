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"Pagamento sexista"

Campanha pede que ator de 'The Crown' doe diferença salarial

Petição foi criada após a notícia de que a atriz protagonista da série recebeu menos do que o ator pelas primeiras temporadas

Publicado em 20 de Março de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 11:53
Claire Foy, mesmo interpretando a protagonista da série 'The Crown', recebeu menos do que o par Matt Smith, que faz o príncipe Philip Crédito: Robert Viglasky/Netflix
Após a notícia de que a atriz Claire Foy recebeu menos do que Matt Smith - mesmo sendo a protagonista da série The Crown ao interpretar a jovem rainha Elizabeth -, os fãs estão pedindo a ajuda do ator na causa que defende os direitos das mulheres.
Uma campanha criada no site Care2 Petitions pede que a Netflix, detentora da produção, e Smith doem a diferença salarial entre os atores para o Time's Up Legal Defense Fund, que apoia vítimas de assédio e abuso sexual.
"Assinem minha petição, pedindo que Netflix e Matt Smith compensem essa diferença salarial sexista", diz o texto da campanha. Até a publicação desta nota, a petição tinha quase 25,6 mil assinaturas.
Na semana passada, segundo a revista Variety, os produtores de The Crown, Andy Harris e Suzanne Mackie, disseram que Smith, que interpretou o jovem príncipe Philip, recebeu mais do que Claire pelas duas primeiras temporadas.
Porém, eles acrescentaram que essa diferença seria corrigida nas próximas etapas. "Ninguém é pago mais do que a rainha", disse a diretora criativa Suzanne.
A notícia é boa para Olivia Colman, que foi escolhida para interpretar Elizabeth II na terceira temporada, mas não para Claire, uma vez que deixará a produção.

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