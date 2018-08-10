Calçada da Fama aparece com dezenas de estrelas de Donald Trump

Estrela de Trump em Hollywood foi destruída com uma picareta Crédito: Reprodução

Após a estrela de Donald Trump na Calçada da Fama, em Hollywood, ser vandalizada  e o autor do vandalismo ter sido preso  o local apareceu com outras modificações relacionadas ao presidente dos Estados Unidos. Na última quinta-feira, 9, a calçada apareceu com dezenas de estrelas com adesivos com o nome de Donald Trump nelas.

A ação veio logo após o conselho da cidade de Los Angeles opinar que a estrela de Trump deveria ser removida definitivamente para evitar novos atos de vandalismo. O autor das dezenas de "estrelas Trump" enviou um recado anonimamente para o Hollywood Reporter: "Vandalizem ou tentem remover a estrela do presidente  como se você fosse o prefeito de West Hollywood ou algo assim  e 30 estrelas novas vão aparecer".