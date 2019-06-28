Cadela entra em farmácia, mostra pata machucada e é atendida na Turquia

Cadela entra em farmácia e mostra pata machucada Crédito: Reprodução/Instagram

O que você faria se estivesse sozinho e machucado? Em Istambul, na Turquia, uma cadela abandonada procurou ajuda em uma farmácia para tratar o ferimento.

A farmacêutica Banu Cengiz, que adora cães, estava trabalhando quando percebeu que era observada pelo animal, parado na porta.

Pensando que o bichinho estava com fome, ela oferece um pote de comida dentro da loja, mas logo percebe o problema: um corte na pata. Imagens registradas na semana passada, mostram o momento em que a cadela entra na farmácia e estende a patinha.

A farmacêutica limpou e cuidou do ferimento, enquanto a cadela observava, pacientemente. "Quando terminei, ela se deitou como se quisesse me agradecer", afirmou ao site The Dodo.

Cengiz gosta tanto de animais que tem um cachorro resgatado e mantém em frente à loja comida e local de descanso para aqueles que vivem nas ruas.