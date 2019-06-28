Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cadela entra em farmácia, mostra pata machucada e é atendida na Turquia
Fofura!

Cadela entra em farmácia, mostra pata machucada e é atendida na Turquia

A cena curiosa aconteceu em Istambul, na Turquia; veja o vídeo

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 22:37

Publicado em 

27 jun 2019 às 22:37
Cadela entra em farmácia e mostra pata machucada Crédito: Reprodução/Instagram
O que você faria se estivesse sozinho e machucado? Em Istambul, na Turquia, uma cadela abandonada procurou ajuda em uma farmácia para tratar o ferimento.
A farmacêutica Banu Cengiz, que adora cães, estava trabalhando quando percebeu que era observada pelo animal, parado na porta.
> Pet friendly: veja restaurantes para levar os pets na Grande Vitória
Pensando que o bichinho estava com fome, ela oferece um pote de comida dentro da loja, mas logo percebe o problema: um corte na pata. Imagens registradas na semana passada, mostram o momento em que a cadela entra na farmácia e estende a patinha.
A farmacêutica limpou e cuidou do ferimento, enquanto a cadela observava, pacientemente. "Quando terminei, ela se deitou como se quisesse me agradecer", afirmou ao site The Dodo.
> Pet-terapia: cães e gatos viram "doutores"
Cengiz gosta tanto de animais que tem um cachorro resgatado e mantém em frente à loja comida e local de descanso para aqueles que vivem nas ruas.
Ela disse não ter condições de levar para casa a cadela ferida. Mas ajuda os animais abandonados como pode: oferece água, alimentos e encontra lares para eles.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados