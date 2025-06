Mundo

Cadeia de lojas que vendem tudo por uma libra é vendida por uma libra

Cadeia criada em 1990 e símbolo do chamado "pound shop", com produtos voltados para o consumo acessível, vinha enfrentando dificuldades financeiras.

Avião rumo a Londres cai em área residencial na Índia com mais de 200 pessoas a bordo

A nova espécie de dinossauro que 'reescreve' história da evolução do Tiranossauro Rex

A cadeia, que foi criada em 1990 e se tornou símbolo do chamado "pound shop", com produtos voltados para o consumo acessível , vinha enfrentando dificuldades financeiras. >

A rede tem 825 lojas no Reino Unido e cerca de 16.000 funcionários, e estava lutando para competir com outras lojas de descontos, com queda nas vendas em janeiro e fevereiro.>