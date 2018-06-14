  • Cachorro abre a porta para sua dona que ficou presa
Salvou o dia

Cachorro abre a porta para sua dona que ficou presa

Ele usou seus dentes e patas com destreza para remover uma barra de madeira que bloqueava a porta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 10:40

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 10:40

Cachorro ajudou dona a entrar em casa Crédito: Reprodução
A americana Kaylyn Marie mora na Flórida e acabou se trancando na parte externa de sua casa quando não havia ninguém lá no último sábado, 9. Felizmente, ela tinha seu cachorro para ajudá-la.
O cachorrinho Sam viu sua dona do outro lado da porta e logo percebeu o que tinha de fazer: tirar um pedaço de madeira que impedia a porta de ser aberta. Ele então usou suas patas e dentes com muita destreza e conseguiu tirar o pau dali, possibilitando que Kaylyn entrasse na casa.
O momento foi filmado e publicado no Facebook de Kaylyn e viralizou. "Nem precisa dizer que eu tenho o melhor cachorro da vida", escreveu ela.
Assista:

