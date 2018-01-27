Burro lidera fuga de ovelhas e polícia precisa de reforço para detê-los

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O sonho de liberdade de um grupo de animais que tenta escapar de suas fazendas ou zoológicos já foi representado em muitos programas e filmes. No entanto, um caso real foi registrado pela polícia de West Covina, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Por volta da meia-noite dessa quinta-feira, 25, a equipe de polícia recebeu um chamado para lidar com um bando de animais vagando pelas ruas. Os oficiais disseram que, ao chegar ao local, se depararam com um grupo de ovelhas e bodes sendo liderados por... um burro!

Como os animais não foram pegos pela equipe de polícia, foi necessário pedir reforço para a equipe do xerife de Los Angeles. Com a nova ajuda, conseguiram finalmente controlar os animais, que fugiram a partir de um portão destrancado de uma residência na região da cidade de Valinda. O dono se comprometeu a levá-los de volta a sua casa. Todos os bichinhos passam bem.