Bukele pode se reeleger indefinidamente, decide Congresso de El Salvador

Reforma polêmica acaba com o segundo turno presidencial e amplia o mandato do presidente de cinco para seis anos.

O Congresso de El Salvador, no qual a bancada governista tem ampla maioria, aprovou na quinta-feira (31/7) uma reforma constitucional drástica que permite a reeleição presidencial por tempo indeterminado.>

A reforma, que também amplia o mandato presidencial de cinco para seis anos e acaba com o segundo turno nas eleições presidenciais, obteve o apoio de 57 dos 60 parlamentares. O presidente passa a ser eleito com maioria simples de votos.>

Nas palavras da deputada governista Ana Figueroa, a reforma visa "dar todo poder ao povo salvadorenho" e igualar as condições para o cargo de presidente com as que já existiam para outros cargos eleitos.>