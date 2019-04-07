Brexit: Partido Trabalhista espera resolver impasse até sexta

Theresa May, primeira-ministra britânica Crédito: Divulgação

As conversas entre partidos para avançar nos planos para o Brexit devem ser retomadas antes da sexta-feira, prazo final para o Reino Unido sair da União Europeia, e o Partido Trabalhista, da oposição, espera que o impasse político do país possa ser resolvido, disse uma negociadora do partido neste domingo.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, relutantemente entrou em contato com os legisladores trabalhistas na terça-feira, depois que o Parlamento rejeitou a sua proposta de saída da UE pela terceira vez. O movimento enfureceu os legisladores pró-Brexit no Partido Conservador, e três dias de barganha com a oposição ainda não renderam uma solução de conciliação.

Enquanto o líder trabalhista Jeremy Corbyn culpou o governo, dizendo que não mostrava disposição para abandonar suas posições anteriores no Brexit, a ministra do Trabalho Rebecca Long-Bailey mantinha esperanças e disse que mais conversas são esperadas. O clima geral das discussões é bastante positivo e esperançoso, apesar do fracasso "desapontador" do governo em mudar sua posição em vários temas, disse ela. "O mais triste é que, no momento, não vimos nenhuma mudança real no acordo, mas estamos esperançosos que isso vá mudar nos próximos dias e estamos dispostos a continuar as negociações, e sabemos que o governo também está", disse Long-Bailey à BBC. "Estamos atualmente esperando o governo dar a resposta para nós se eles estão preparados para avançar em qualquer uma das suas linhas vermelhas", acrescentou.

May reconheceu no sábado que o governo não conseguiu aprovar no Parlamento o acordo de saída da UE apesar de seus melhores esforços e "não há nenhum sinal de que possa ser aprovado em um futuro próximo". Isso a deixou sem outra opção a não ser se aproximar da oposição, disse a primeira-ministra.

A principal demanda do trabalhismo é por uma união aduaneira com a UE pós-Brexit para proteger o fluxo de mercadorias. Os defensores linha dura do Brexit se opõem veementemente a qualquer proposta que continue a vincular o Reino Unido às regras tarifárias da UE e restrinja a capacidade do país de realizar seus próprios acordos de livre comércio em todo o mundo. Long-Bailey insistiu que o Partido Trabalhista quer evitar um Brexit sem acordo "em qualquer situação" e está preparado para cancelar o Brexit em vez de deixar o Reino Unido sair da UE sem acordo.

Mas a parlamentar conservadora Andrea Leadsom disse neste domingo que um cenário sem acordo não seria "tão cruel quanto muitos poderiam advogar". Ela disse que o partido do governo está trabalhando com os trabalhistas para encontrar um acordo, mas a sua linha mestra é o Reino Unido deixando a UE.

O bloco concordou no mês passado em adiar o Brexit, originalmente marcado para 29 de março, e estabeleceu o dia 12 de abril como o novo prazo, sob certas condições. O Reino Unido tem até sexta-feira para aprovar o acordo de saída, para mudar de rumo e buscar novo adiamento ou para sair da UE sem acordo.