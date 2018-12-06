Brasileiros não querem ser trabalhadores como os chineses, diz jornal

Jornal da China sugere que brasileiros não estão dispostos a serem trabalhadores como os chineses Crédito: Pixabay

A cultura brasileira faz o País ser inapto para a manufatura e a população brasileira não está disposta a ser trabalhadora como a chinesa. Os comentários foram publicados na noite da quarta-feira (05) e são assinados pelo editorialista Ding Gang, no Global Times, um dos produtos internacionais do People's Daily, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês. Gang é um dos editores do People's Daily.

A origem de seu ataque é o New York Times e o fato de o diário americano ter comparado a China ao Brasil no que se refere aos desafios que ambos enfrentam para se desenvolver e evitar seus respectivos declínios. Para o chinês, a comparação expõe a ignorância chocante do autor sobre a cultura do povo na China.

O jornal americano mostrava como a ascendência do Brasil a partir de 2009 não se concretizou e apontava como a China tampouco terá um futuro brilhante diante das similaridades ao Brasil. No texto do NYT, o artigo diz que os deuses, antes de destruir um país, o qualificam como país do futuro.

Para o editor do jornal chinês, que diz ter passado três anos no Brasil e ter entendido bem os motivos da perda de força da economia nacional, não se pode comparar Brasil com a China. Talvez os brasileiros e o autor acreditem no mesmo deus. Mas esse não é o mesmo que os chineses acreditam, diz Gang, que também é um acadêmico.

"De fato, o Brasil nunca teve uma indústria manufatureira forte e sofisticada. Mas a questão básica é por qual motivo a China atingiu sua industrialização, enquanto o Brasil a abandonou e foi para a direção oposta? Isso não é apenas uma questão de economia ou instituição, mas de cultura, argumenta o chinês.

Apontando que trabalhou em várias partes do mundo por 20 anos, o autor indica que a cultura é o fator mais importante para atingir a industrialização. Isso inclui como as pessoas encaram seu trabalho, família, educação das crianças e acumulação de riqueza, disse.

Pode soar racista diferenciar o desenvolvimento baseado em cultura, escreveu. Mas, depois de ter morado no Brasil, você descobre a resposta. Os brasileiros não estão dispostos a ser tão diligentes e trabalhadores como os chineses. Nem valorizam a poupança para as próximas gerações, como fazem os chineses, indicou. Ainda assim, eles exigem os mesmos benefícios e bem-estar dos países desenvolvidos, disse.

A diferença fundamental entre o Brasil e a China está no fato de que a cultura no Brasil faz o país inapto à manufatura, escreveu. A falta de manufatura não pode levar à industrialização e, finalmente, torna o desenvolvimento sustentável algo impossível, alertou. Como resultado, a economia brasileira apenas depende das exportações de matérias-primas e commodities. Em outras palavras, os recursos abundantes limitaram o desenvolvimento da manufatura no Brasil, insistiu.

Para ele, o desenvolvimento sustentável da economia brasileira dependerá em parte das instituições, mas acima de tudo de tradições culturais locais. Em sua avaliação, o NYT peca ao comparar os dois bases sem um conhecimento completo de suas tradições e culturas.

Gang admite que a China tem problemas e desafios. Mas aponta que, desde a abertura de seu país, é a cultura chinesa que foi mantida contra as flutuações econômicas. Com o tempo, o desempenho da economia chinesa formou uma curva ascendente, e não em queda, por conta de a China sempre encontrar soluções diante de flutuações, escreveu.

Para ele, o processo de abrir o potencial do povo chinês é irreversível e a única questão é como atingir esse potencial de forma plena. Se uma pessoa quer aprender sobre o futuro chinês, precisa saber como o povo chinês aprende, trabalha e vive, completou.

POLÊMICAS

Essa não é a primeira vez que um jornal do regime comunista chinês ataca o Brasil. Logo apos a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, editoriais de meios de comunicação em Pequim mandaram mensagem ao novo governo, que havia criticado a China durante a campanha eleitoral.

No China Daily, também controlado pelo governo, o alerta era de que criticar Pequim "pode servir para algum objetivo político específico, mas o custo econômico pode ser duro para a economia brasileira, que acaba de sair de sua pior recessão da história", afirmou, em editorial. "Ainda que Bolsonaro tenha imitado o presidente dos EUA ao ser vocal e ultrajante para captar a imaginação dos eleitores, não existe razão para que ele copie as políticas de Trump".

Há também, desde o mês passado, uma percepção entre os diplomatas chineses de que o futuro chanceler brasileiro, Ernesto Araujo, dará uma atenção especial às relações com o governo americano de Donald Trump.