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Brasileiro grita 'mito é Jesus' e é hostilizado por bolsonaristas em Londres

Apoiadores do presidente reagiram com frases como "petista ladrão" e "vai para Cuba" e cercaram o homem, até que Chris Harvey, um inglês aposentado, saiu em sua defesa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2022 às 12:45

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 12:45

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em Londres para o funeral da rainha Elizabeth 2ª , confrontaram nesta segunda (19) um cidadão inglês que defendia o direito à livre manifestação na capital britânica.
O episódio ocorreu após um homem se opor ao grupo bolsonarista nos arredores da residência oficial do embaixador brasileiro no Reino Unido, onde o presidente está hospedado, e gritar "mito é Jesus".
Apoiadores do presidente reagiram com frases como "petista ladrão" e "vai para Cuba" e cercaram o homem, até que Chris Harvey, um inglês aposentado, saiu em sua defesa.
Ele disse que, uma vez no Reino Unido, o homem hostilizado tinha todo o direito de protestar sem se sentir ameaçado pelos outros. "As pessoas precisam ter respeito; o funeral da rainha acaba de acontecer."
Harvey também foi cercado por bolsonaristas, que começaram a questionar se ele já havia ido ao Brasil para poder opinar sobre o tema e a gritar "Globo lixo".
A cena ocorreu pouco após Bolsonaro voltar à residência do embaixador depois de uma recepção promovida pela chancelaria britânica. Ali também estavam o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Quando Bolsonaro novamente saiu em direção ao aeroporto, o brasileiro voltou a gritar frases com questões sensíveis que envolvem o governo, como "cadê o Queiroz?", em referência a Fabrício Queiroz, pivô da acusação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das "rachadinhas".

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