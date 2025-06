Em risco

Brasileira aguarda há 24 horas resgate após cair em vulcão durante trilha

Turista caiu num local íngreme e escorregadio da montanha, ficando à beira do precipício. Ela recebeu água e comida, mas espera para ser socorrida

SÃO PAULO - Uma brasileira caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, no início da noite de ontem, no horário de Brasília. Ela está viva, recebeu água e comida, mas aguarda há 24 horas para ser resgatada. Ela está num local íngreme e escorregadio, à beira do precipício.>