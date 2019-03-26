Brasil vai repassar 100 mil euros para ajudar Moçambique

Ciclone atingiu Moçambique deixando centenas de pessoas desabrigadas Crédito: Siphiwe Sibeko/ Reuters/Direitos Reservados

O governo do Brasil, via Ministério das Relações Exteriores, confirmou nesta segunda-feira (25) o repasse de 100 mil euros para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergenciais. A doação será feita por meio de fundo solidário a ser criado no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e será somada ao apoio anterior oferecido pelo governo brasileiro.

Dez dias após a passagem do ciclone Idai por Moçambique, Malauí e Zimbábue, os números de vítimas aumentam. Pelos últimos dados, morreram 446 pessoas em Moçambique, 259 no Zimbábue e 56 no Malauí. Para as agências humanitárias, o desastre em Moçambique tem semelhanças com as tragédias humanitárias do Iêmen e da Síria.