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Ajuda brasileira

Brasil vai repassar 100 mil euros para ajudar Moçambique

País sofre com os impactos do ciclone Idai

Publicado em 25 de Março de 2019 às 23:06

Publicado em 

25 mar 2019 às 23:06
Ciclone atingiu Moçambique deixando centenas de pessoas desabrigadas Crédito: Siphiwe Sibeko/ Reuters/Direitos Reservados
O governo do Brasil, via Ministério das Relações Exteriores, confirmou nesta segunda-feira (25) o repasse de 100 mil euros para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergenciais. A doação será feita por meio de fundo solidário a ser criado no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e será somada ao apoio anterior oferecido pelo governo brasileiro.
Dez dias após a passagem do ciclone Idai por Moçambique, Malauí e Zimbábue, os números de vítimas aumentam. Pelos últimos dados, morreram 446 pessoas em Moçambique, 259 no Zimbábue e 56 no Malauí. Para as agências humanitárias, o desastre em Moçambique tem semelhanças com as tragédias humanitárias do Iêmen e da Síria.
> Chega a 417 número de mortes em Moçambique após ciclone
Autoridades e agências de ajuda temem mais mortes em decorrência do risco de cólera e outras doenças transmitidas pela água contaminada que está em várias áreas do país. A inundação criou um lago de 125 quilômetros de largura, devastando uma área antes ocupada por centenas de milhares de pessoas.

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