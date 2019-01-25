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México e Uruguai

Brasil rejeita proposta de mediação na crise venezuelana

Ao 'Estado', chanceler Ernesto Araújo indicou que governo considera que o momento para novo processo diplomático proposto por Uruguai e México já não faria mais sentido

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 11:11

Publicado em 

25 jan 2019 às 11:11
Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo Crédito: Dida Sampaio/Estadão
O governo brasileiro rejeita a possibilidade de uma mediação por parte de México e Uruguai na crise venezuelana. “Já passamos desse capítulo” declarou na manhã desta sexta-feira (25), o chanceler Ernesto Araújo, que ainda está em Davos para reuniões com governos estrangeiros.
Na quinta-feira, Nicolás Maduro acenou que estava disposto a aceitar uma oferta de mediação feita pelos governos de Andrés Manuel López Obrador e Tabaré Vázquez. Os dois países, governados pela esquerda, não reconheceram o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó como presidente interino, mas trabalham por uma transição pacífica no comando do país.
> PT declara apoio a Maduro e é criticado por Bolsonaro no Twitter
“Os governos do México e do Uruguai propuseram uma iniciativa internacional para promover um diálogo entre as partes na Venezuela (...) Estou pronto para o entendimento”, afirmou Maduro diante do Supremo, onde recebeu o respaldo dos chefes dos poderes públicos.
Não é a primeira vez que o chavista aceita o diálogo com opositores. Rodadas foram feitas na República Dominicana, sob mediação do ex-premiê espanhol José Rodríguez Zapatero. A oposição abandonou a negociação, alegando que o chavismo só desejava ganhar tempo.
México e Uruguai foram alguns dos poucos países na região que não aceitaram o projeto do Grupo de Lima de reconhecer Guaidó como presidente. Brasil, Colômbia e Equador aproveitaram a reunião de Davos para tentar convencer governos estrangeiros a seguir o mesmo caminho, também adotado pelos EUA.
Fontes do governo brasileiro, porém, acreditam que o gesto de Maduro seja apenas mais uma estratégia para ganhar tempo. O professor da Universidade Harvard e ex-ministro do Planejamento venezuelano, Ricardo Hausmann, que desenhou um plano econômico para a Venezuela “pós-Maduro”, também rejeitou qualquer tipo de diálogo, alertando para a manipulação que o venezuelano poderia fazer com um novo processo diplomático.
Pessoas próximas ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, indicaram à reportagem que não acreditam que há como dar “meia volta” e retornar a uma trilha de diálogo em que Maduro pudesse assumir um papel. “Cada dia que passa ele fica mais isolado e esse é o objetivo”, declarou a fonte do grupo de confiança de Bolsonaro.
Entre a cúpula militar brasileira, porém, há um sentimento nítido de que o cenário hoje venezuelano é “incerto” e que o capítulo final dessa crise “ainda não foi escrito”.

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