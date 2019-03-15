Brasil condena ataque a mísseis contra Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante visita ao Rio de Janeiro, no Hotel Hilton em Copacabana Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial na noite desta quinta-feira (14) condenando a tentativa de ataque militar contra Israel. As Forças Armadas israelenses confirmaram, mais cedo, que que dois foguetes foram lançados contra a cidade de Tel Aviv, ambos oriundos da Faixa de Gaza, na Palestina. Um dos mísseis foi interceptado por uma bateria anti-aérea israelense e o outro caiu em uma área despovoada. Não há registro de feridos ou danos materiais.

"Nada pode justificar o disparo indiscriminado de foguetes contra centros urbanos, em ataques que têm como alvo a população civil. O governo brasileiro destaca a eficácia do sistema 'Iron Dome' de Israel, que interceptou um dos projéteis (o outro caiu em área despovoada), e insta os grupos que controlam a Faixa de Gaza a colocarem fim aos ataques", diz a nota do Itamaraty.

Segundo a imprensa local, trata-se do primeiro ataque militar de palestinos contra Israel desde 2014, quando iraelenses lançaram bombardeios contra a Faixa de Gaza, na tentativa de atingir integrantes do grupo Hamas, e que resultaram na morte de centenas de pessoas.