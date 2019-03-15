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Israel

Brasil condena ataque a mísseis contra Israel

Em nota, Itamaraty diz que nada justifica o disparo de foguetes

Publicado em 15 de Março de 2019 às 00:36

Publicado em 

15 mar 2019 às 00:36
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante visita ao Rio de Janeiro, no Hotel Hilton em Copacabana Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial na noite desta quinta-feira (14) condenando a tentativa de ataque militar contra Israel. As Forças Armadas israelenses confirmaram, mais cedo, que que dois foguetes foram lançados contra a cidade de Tel Aviv, ambos oriundos da Faixa de Gaza, na Palestina. Um dos mísseis foi interceptado por uma bateria anti-aérea israelense e o outro caiu em uma área despovoada. Não há registro de feridos ou danos materiais.
"Nada pode justificar o disparo indiscriminado de foguetes contra centros urbanos, em ataques que têm como alvo a população civil. O governo brasileiro destaca a eficácia do sistema 'Iron Dome' de Israel, que interceptou um dos projéteis (o outro caiu em área despovoada), e insta os grupos que controlam a Faixa de Gaza a colocarem fim aos ataques", diz a nota do Itamaraty.
Segundo a imprensa local, trata-se do primeiro ataque militar de palestinos contra Israel desde 2014, quando iraelenses lançaram bombardeios contra a Faixa de Gaza, na tentativa de atingir integrantes do grupo Hamas, e que resultaram na morte de centenas de pessoas.
O ataque de hoje ocorre a três semanas das eleições gerais em Israel. O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que também detém o cargo de ministro da Defesa do país, convocou uma reunião de emergência para discutir o ataque.

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