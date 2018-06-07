  • Bombeiro conforta criança envolvida em acidente e comove internautas
Estados Unidos

Bombeiro conforta criança envolvida em acidente e comove internautas

Capitão Chris Blazek acalentou uma garotinha que chorava muito e aguardou por seus familiares virem buscá-la

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 23:54

Redação de A Gazeta

Bombeiro confortou menina envolvida em acidente Crédito: Reprodução
Um bombeiro de Chattanooga, nos Estados Unidos, emocionou muitos internautas com sua sensibilidade durante uma ocorrência de acidente de carro no última sábado, 2.
É em momentos assim que eu lembro o porquê de fazer o meu trabalho, escreveu o Capitão Chris Blazek ao relatar o ocorrido no Facebook.
Ele contou que estava no banho quando recebeu o chamado para trabalhar no acidente. Ao chegar ao local, constatou que havia uma mulher grávida com três crianças entre os envolvidos.
As crianças variavam entre sete anos e quatro meses. As duas meninas mais velhas estavam calmas, mas a menor ficou histérica. Então eu a tirei do carro e a examinei rapidamente para ver se não estava machucada, contou Chris em um relato no Facebook. A menina instantaneamente apoiou a cabeça em seu ombro.
Quando vi que os outros bombeiros estavam com tudo sob controle, sentei e tirei uma pausa com minha nova amiga. Ela dormiu na hora, falou. A mãe das crianças foi levada ao hospital e Chris ficou ao lado da pequena e de seus irmãos até que familiares viessem resgatá-los.
