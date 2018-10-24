Bombas são encontradas em correspondências para Obama e Hillary Clinton

Barack Obama Hillary Clinton Crédito: Reprodução/The Washington Notes

Dois artefatos explosivos foram encontrados em correspondências enviadas aos escritórios do ex-presidente americano Barack Obama e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, disse um funcionário americano nesta quarta-feira.

Os artefatos eram semelhantes aos encontrados na segunda-feira na casa do bilionário e filantropo George Soros, disse a autoridade.

Segundo informado, um dispositivo foi encontrado na manhã de quarta-feira por um técnico que rastreia o correio para o gabinete de Hillary Clinton, em Chappaqua, no estado de Nova York, e um artefato similar foi enviado para o escritório do ex-presidente Barack Obama.