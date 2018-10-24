Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bombas são encontradas em correspondências para Obama e Hillary Clinton
Artefatos semelhantes

Bombas são encontradas em correspondências para Obama e Hillary Clinton

Artefatos são semelhantes ao enviado para o bilionário e filantropo George Soros na segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 14:02

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 14:02

Barack Obama Hillary Clinton Crédito: Reprodução/The Washington Notes
Dois artefatos explosivos foram encontrados em correspondências enviadas aos escritórios do ex-presidente americano Barack Obama e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, disse um funcionário americano nesta quarta-feira.
Os artefatos eram semelhantes aos encontrados na segunda-feira na casa do bilionário e filantropo George Soros, disse a autoridade.
Segundo informado, um dispositivo foi encontrado na manhã de quarta-feira por um técnico que rastreia o correio para o gabinete de Hillary Clinton, em Chappaqua, no estado de Nova York, e um artefato similar foi enviado para o escritório do ex-presidente Barack Obama.
Não ficou imediatamente claro onde os dispositivos enviados para os escritórios de Clinton e Obama foram achados. Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato, disseram que há uma investigação em curso e que acredita-se que as bombas estão associadas à enviada nesta semana para o bilionário e filantropo George Soros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados