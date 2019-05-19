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Ataque a turistas

Bomba atinge ônibus de turismo no Egito

É o segundo ataque a turistas estrangeiros perto do local em menos de seis meses

Publicado em 

19 mai 2019 às 14:44

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 14:44

Crédito: Twitter
Uma bomba atingiu um ônibus turístico perto das Pirâmides de Gizé, nos arredores de Cairo, no Egito, ferindo pelo menos 16 pessoas, segundo informaram autoridades egípcias. As fontes falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a informar à mídia.
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É o segundo ataque a turistas estrangeiros perto do local em menos de seis meses. O Egito lutou contra militantes islâmicos durante anos na Península do Sinai, em uma insurgência que ocasionalmente se espalhou pelo continente, atingindo minorias cristãs ou turistas.

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