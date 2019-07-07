Home
>
Mundo
>
Bomba americana da 2ª Guerra Mundial é desativada em Frankfurt

Bomba americana da 2ª Guerra Mundial é desativada em Frankfurt

Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda são encontradas com frequência na Alemanha

Agência Estado

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:03

 - Atualizado há 6 anos

Uma bomba de 500 quilos da 2ª Guerra Mundial foi desativada neste domingo, 7, próximo à sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, na Alemanha.

Recomendado para você

'Clair Obscur: Expedition 33' foi um sucesso de vendas e crítica — e impressionou até o presidente da França.

Criador do jogo vencedor do 'Oscar dos games' deixou gigante do setor para investir em projeto pessoal: 'Estava entediado'

Quatro mulheres contam suas histórias sobre náuseas e vômitos extremos na gravidez.

'Perdi 19 kg e vomitei 40 vezes por dia': o quadro que atinge até três em cada 100 grávidas

Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte.

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF

O Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha Crédito: Tixa Vieira/Reprodução/Instagram @tixa82

Aproximadamente 16.500 pessoas precisaram deixar o distrito de Ostend no período da manhã, antes que a equipe de emergência começasse os trabalhos, informaram autoridades da cidade. A bomba, dos Estados Unidos, foi encontrada durante uma construção no mês passado. No sábado, 6, algumas pessoas já haviam sido retiradas de uma casa de repouso para idosos na região.

Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda são encontradas com frequência na Alemanha. O trabalho para removê-las exige precaução, e a evacuação de moradores da área de risco é comum.

A operação de desativação acabou no meio da tarde (fim da manhã, no Brasil), aproximadamente duas horas após a polícia verificar que mais ninguém estava na área. O domingo foi escolhido como o dia ideal para a operação para minimizar disrupções na rotina de Frankfurt, centro financeiro da Alemanha.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais