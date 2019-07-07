Bomba americana da 2ª Guerra Mundial é desativada em Frankfurt

bomba de 500 quilos da Banco Central Europeu em Frankfurt, na Alemanha. Umade 500 quilos da 2ª Guerra Mundial foi desativada neste domingo, 7, próximo à sede doem Frankfurt, na

O Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha Crédito: Tixa Vieira/Reprodução/Instagram @tixa82

Aproximadamente 16.500 pessoas precisaram deixar o distrito de Ostend no período da manhã, antes que a equipe de emergência começasse os trabalhos, informaram autoridades da cidade. A bomba, dos Estados Unidos, foi encontrada durante uma construção no mês passado. No sábado, 6, algumas pessoas já haviam sido retiradas de uma casa de repouso para idosos na região.

Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda são encontradas com frequência na Alemanha. O trabalho para removê-las exige precaução, e a evacuação de moradores da área de risco é comum.