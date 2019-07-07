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Bomba americana da 2ª Guerra Mundial é desativada em Frankfurt

Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda são encontradas com frequência na Alemanha

Publicado em 

07 jul 2019 às 18:03

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 18:03

Uma bomba de 500 quilos da 2ª Guerra Mundial foi desativada neste domingo, 7, próximo à sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, na Alemanha.
O Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha Crédito: Tixa Vieira/Reprodução/Instagram @tixa82
Aproximadamente 16.500 pessoas precisaram deixar o distrito de Ostend no período da manhã, antes que a equipe de emergência começasse os trabalhos, informaram autoridades da cidade. A bomba, dos Estados Unidos, foi encontrada durante uma construção no mês passado. No sábado, 6, algumas pessoas já haviam sido retiradas de uma casa de repouso para idosos na região.
Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda são encontradas com frequência na Alemanha. O trabalho para removê-las exige precaução, e a evacuação de moradores da área de risco é comum.
A operação de desativação acabou no meio da tarde (fim da manhã, no Brasil), aproximadamente duas horas após a polícia verificar que mais ninguém estava na área. O domingo foi escolhido como o dia ideal para a operação para minimizar disrupções na rotina de Frankfurt, centro financeiro da Alemanha.

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