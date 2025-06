Mundo

'Bolsonaro transformou audiência em plataforma política': como imprensa internacional noticiou depoimento de ex-presidente

Veículos estrangeiros noticiaram o depoimento do ex-presidente e destacaram 'tom ameno' nas respostas dadas ao ministro Alexandre de Moraes.

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo que julga um suposto golpe de Estado foi destaque em diversos veículos de imprensa espalhados pelo mundo.>

No Reino Unido , o The Guardian destacou que "o líder da direita radical usou a transmissão ao vivo para transformar a audiência numa plataforma política e defender seu governo de 2019 a 2023, além de criticar repetidamente o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)". >

A publicação reportou que o ex-presidente do Brasil negou estar por trás de um plano de golpe de Estado — embora tenha admitido ter participado de reuniões para discutir "vias alternativas" para manter-se no poder após a derrota nas eleições de 2022. >

Entre essas opções, lista o The Guardian, estavam a decretação de um estado de sítio. Mas Bolsonaro reiterou durante a audiência que não havia "clima" ou "oportunidade" para isso. >

A publicação britânica também chamou a atenção para a expectativa sobre o encontro frente a frente de Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF). >

"Mas Bolsonaro pediu desculpas a Moraes e a outros dois juízes por dizer durante uma reunião que eles supostamente haviam recebido entre 30 e 50 milhões para fraudar as eleições.">

Por fim, o The Guardian reforçou que essa é "a primeira vez que militares de alta patente enfrentam um julgamento por tentativa de golpe de Estado no Brasil, um país que enfrentou uma ditatura sangrenta entre 1964 e 1985". >

Já o Financial Times (FT) descreveu Bolsonaro como um "nacionalista cristão aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump" e destacou que ele pode "enfrentar décadas atrás das grades se for considerado culpado". >