'Bolsonaro está fazendo um grande trabalho na Amazônia', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR

"Tenho conhecido bem o presidente Jair Bolsonaro em nossas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando muito duro nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil. Não é fácil. Ele e seu país têm o completo apoio dos Estados Unidos!", escreveu em uma rede social.

Pouco depois, o presidente brasileiro também agradeceu ao americano via rede social. "Obrigado, Donald Trump. Estamos tendo grande sucesso no combate aos incêndios. O Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável", afirmou o brasileiro.

"A campanha de fake news fabricada contra nossa soberania não prosperará. Os EUA podem contar sempre com o Brasil", completou Bolsonaro.

Desde que assumiu a presidência, o brasileiro defende um alinhamento do país com Trump, a quem já chamou de "ídolo".

Bolsonaro se envolveu em uma discussão pública com o francês nos últimos dias devido à forma como o governo brasileiro lida com a questão ambiental.

Na semana passada, Macron chamou o G7 (grupo que une parte das maiores economias do mundo) a debater soluções para os incêndios na Amazônia.

Bolsonaro criticou a proposta de Macron e o acusou de agir de forma colonialista. Integrantes e aliados do governo passaram a atacar o presidente francês nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro , deputado federal e filho do presidente, compartilhou um vídeo com o título "Macron é um idiota".

O presidente francês respondeu e disse que Bolsonaro não cumpriu as promessas de preservação ambiental. Também lamentou os ataques feitos pelos ministros brasileiros em redes sociais.

Na segunda-feira (26), Macron anunciou que o G7 enviaria ajuda de US$ 20 milhões (cerca de R$ 83 milhões) para conter os incêndios florestais no Brasil . De noite, o Palácio do Planalto informou que o montante seria rejeitado.