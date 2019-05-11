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Crise na Venezuela

Bolsonaro: decisão de Maduro de reabrir fronteira 'é inteligente'

Presidente fez comentário em cerimônia em Foz de Iguaçu onde lançou, com o presidente paraguaio, a pedra fundamental da segunda ponte entre Brasil e Paraguai

Publicado em 

10 mai 2019 às 22:16

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 22:16

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro elogiou, nesta sexta-feira (10), em Foz do Iguaçu, a decisão do governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, de reabrir as fronteiras do país com o Brasil. “É uma medida inteligente da parte dele. Agora parece que a energia elétrica também vai ser restabelecida. Nos ajuda, mas não nos deixa longe de buscar a construção da ligação Manaus Boa Vista”, disse Bolsonaro.
O presidente fez o comentário ao ser abordado por jornalistas, após deixar a cerimônia em que lançou, com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benitez, a pedra fundamental da segunda ponte ligando os dois países.
A reabertura da ligação entre os dois países, que estava fechada havia cerca de três meses, foi anunciada pelo vice-presidente econômico Tareck El Aissami. Segundo ele, seriam abertas também as comunicações marítimas e aéreas com a Ilha de Aruba.
O presidente fez o comentário ao ser abordado por jornalistas, após deixar a cerimônia em que lançou, com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benitez, a pedra fundamental da segunda ponte ligando os dois países.
A reabertura da ligação entre os dois países, que estava fechada havia cerca de três meses, foi anunciada pelo vice-presidente econômico Tareck El Aissami. Segundo ele, seriam abertas também as comunicações marítimas e aéreas com a Ilha de Aruba.

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