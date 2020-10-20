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Mercado Financeiro

Bolsas de NY fecham em alta, apoiados por esperanças com estímulo fiscal

Declarações da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, do otimismo sobre o tema apoiaram o humor, embora não se saiba se o pacote pode se concretizar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 18:41

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:41

Bolsa de valores
O índice acionário Dow Jones avançou 0,40%, a 28.308,79 pontos, o S&P 500 subiu 0,47%, a 3.443,12 pontos Crédito: pixabay/geralt
Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos nesta terça-feira (20), sustentados pela renovada expectativa de que possam surgir mais estímulos fiscais nos Estados Unidos em breve. Declarações da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de que estava otimista sobre o tema apoiaram o humor, embora não se saiba se o pacote pode ou não se concretizar antes da eleição de 3 de novembro.
O índice acionário Dow Jones avançou 0,40%, a 28.308,79 pontos, o S&P 500 subiu 0,47%, a 3.443,12 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,33%, a 11.516,49 pontos.
Após ter dito anteriormente que esta terça-feira seria um prazo final para um acordo, Pelosi comentou, durante entrevista à Bloomberg, que o importante é que as partes coloquem seus pontos na mesa, para poder avançar nesta semana sobre o tema. Sem se comprometer com mais estímulos agora, a democrata se disse "otimista" e avaliou melhor a postura do governo republicano. Pelosi insistiu na urgência de se conseguir aprovar medidas para, por exemplo, colocar mais dinheiro no bolso dos americanos e apoiar a reabertura das escolas em segurança.
Um possível obstáculo para um acordo é a bancada republicana do Senado. O líder republicano na Casa, Mitch McConnel, afirmou que os senadores poderiam considerar um pacote fiscal mais elevado, se houver acordo entre a oposição e a Casa Branca. Reportagem do jornal Washington Post a partir de fontes, porém, sugeriu que McConnell recomendou à Casa Branca que espere até a eleição, com o argumento de que Pelosi não mostra boa-fé no diálogo e também de que a tramitação do pacote poderia atrapalhar a confirmação de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, na próxima semana. Para a Pantheon, McConnell é ator crucial nessas negociações por estímulos fiscais e não está claro se o pacote pode prosperar no Senado antes da eleição.
Entre ações em foco, Alphabet (Google) subiu 1,38%, mesmo após a notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA levará adiante uma ação antitruste contra o Google. Apple subiu 1,32%, mas Netflix recuou 1,00% (ainda antes do balanço, que saiu logo após o fechamento), IBM cedeu 6,49% após resultados ontem e Intel teve baixa de 2,11%. Procter & Gamble subiu 0,40%, depois de balanço.

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