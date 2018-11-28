Boi se destaca em rebanho e escapa do abate por ser pesado

Boi gigante se destaca em rebanho e escapa do abate por ser pesado Crédito: Reprodução | 7 News

Knickers é um boi de sete anos de idade, tem 1,94 metro de altura e se destaca na zona rural da Austrália Ocidental por ser muito mais forte e robusto que o resto do rebanho.

As diferenças do animal, que pesa 1,4 tonelada, fez com que seu dono, Geoff Pearson, desistisse de levá-lo para o matadouro por ele ser pesado demais. "Temos uma alta rotatividade de gado e Knickers teve sorte de ficar para trás", disse.