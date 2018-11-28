Boi se destaca em rebanho e escapa do abate por ser pesado

Knickers é um boi de sete anos de idade, tem 1,94 metro de altura e se destaca na zona rural da Austrália Ocidental por ser muito mais forte e robusto que o resto do rebanho.
As diferenças do animal, que pesa 1,4 tonelada, fez com que seu dono, Geoff Pearson, desistisse de levá-lo para o matadouro por ele ser pesado demais. "Temos uma alta rotatividade de gado e Knickers teve sorte de ficar para trás", disse.
O gigante é da raça Holstein Friesian, também conhecida como Gado Holandês. Além disso, ele tem quase a mesma altura do jogador de basquete Michael Jordan (1,98 metro) e pesa mais que um Corolla, carro da marca Toyota, estimado em 1,3 tonelada.