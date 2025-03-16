'Boate Kiss' na Europa? Incêndio deixa mais de 50 mortos na Macedônia do Norte; o que se sabe

Equipes de resgate em frente à boate onde incêndio deixou dezenas de mortes Crédito: REUTERS/Ognen Teofilovski

Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 155 ficaram feridas em um incêndio em uma boate na Macedônia do Norte, segundo autoridades.

O incêndio começou por volta das 2h30 do horário local neste domingo (16/30), noite de sábado no horário de Brasília, no clube Pulse em Kocani, cidade a cerca de 100 km a leste da capital, Skopje.

Imagens postadas nas redes sociais mostram o prédio tomado pelas chamas.

Cerca de 1.500 pessoas estavam assistindo a um show do DNK, uma dupla de hip-hop popular no país, formada em 2002, quando o incêndio começou.

O primeiro-ministro Hristijan Mickoski chamou de "um dia difícil e muito triste" para o país que agora havia perdido tantas "vidas jovens". Ele cancelou uma viagem planejada para Montenegro, onde participaria de uma reunião do Partido Popular Europeu.

O ministro do Interior, Pance Toskovski, disse que os relatórios iniciais sugeriram que o incêndio começou com faíscas causadas por dispositivos pirotécnicos.

Do lado de fora da delegacia de polícia de Kocani, ele disse que as faíscas atingiram o teto, que era feito de material altamente inflamável, antes de se espalharem rapidamente pelo clube.

Filmagens mostram a banda tocando no palco quando dois sinalizadores disparam e as faíscas então pegam no teto antes de se espalharem rapidamente.

Na Macedônia do Norte, Toshkovski disse que um homem foi preso, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre seu envolvimento.

O hospital de Kocani relatou inicialmente 90 internações, com muitos registros de queimaduras graves. Alguns dos feridos foram transferidos para hospitais em Skopje para tratamento.

O ministro da Saúde, Arben Taravari, disse que 18 dos hospitalizados permanecem em estado crítico.

A diretora do hospital de Kocani, Kristina Serafimova, disse à mídia local que a equipe teve dificuldades para identificar os pacientes devido à falta de documentos de identificação. No entanto, ela disse que as vítimas mortas tinham entre 14 e 24 anos.

Uma investigação sobre o caso está em andamento.