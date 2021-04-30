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Estados Unidos

Biden restringe viagens da Índia aos EUA devido ao surto de Covid

A Índia vem batendo recordes seguidos de novos casos de coronavírus. Na quinta (29), foram 386 mil novas infecções, além de 3.498 mortes

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 18:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2021 às 18:18
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
Os Estados Unidos vão vetar voos da Índia a partir de terça-feira (4) devido à propagação desenfreada da Covid-19 no país asiático, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (30).
A secretária de imprensa Jen Psaki, em um comunicado, afirmou que a decisão segue orientação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês) e citou os números muitos altos de novos casos e a circulação de diversas variantes no país como razões para o veto.
A Índia vem batendo recordes seguidos de novos casos de coronavírus. Na quinta (29), foram 386 mil novas infecções, além de 3.498 mortes.
Nesta semana, os EUA anunciaram o envio de suprimentos médicos para ajudar o país a superar a crise. A carga, avaliada em US$ 100 milhões, inclui 15 milhões de máscaras, mil cilindros de oxigênio e 1 milhão de testes rápidos para a detecção do patógeno.

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