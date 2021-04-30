Biden restringe viagens da Índia aos EUA devido ao surto de Covid

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

Os Estados Unidos vão vetar voos da Índia a partir de terça-feira (4) devido à propagação desenfreada da Covid-19 no país asiático, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (30).

A secretária de imprensa Jen Psaki, em um comunicado, afirmou que a decisão segue orientação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês) e citou os números muitos altos de novos casos e a circulação de diversas variantes no país como razões para o veto.

A Índia vem batendo recordes seguidos de novos casos de coronavírus. Na quinta (29), foram 386 mil novas infecções, além de 3.498 mortes.