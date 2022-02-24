Biden chama Putin de agressor e anuncia novas sanções contra a Rússia

Com a medida, estes bancos não poderão mais fazer negócios com empresas dos EUA e terão seu patrimônio nos EUA congelado.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre a invasão russa à Ucrânia em um pronunciamento realizado na Casa Branca nesta quinta-feira (24) Crédito: ALEX BRANDON/AP/AGÊNCIA ESTADO

Biden anunciou as medidas em um discurso na Casa Branca. "Vamos limitar a capacidade da Russia de fazer negócios envolvendo dolares, euros, libras e ienes", disse, sem dar detalhes ainda, citando as moedas dos EUA, União Europeia, Reino Unido e Japão.

Ao anunciar as medidas, o líder americano fez ataques ao presidente russo. "[Vladimir] Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e agora ele e seu país suportarão as consequências", alertou, em tom enérgico.

O governo dos EUA passou semanas alertando que a Rússia pretendia invadir o país vizinho. A pressão dos EUA para que isso não ocorresse, no entanto, não funcionou, e Putin enviou tropas ao país vizinho nesta quinta (24).

Biden disse em várias ocasiões que não enviará soldados americanas para defender a Ucrânia, mas deu apoio público ao país, como prometer que ajudaria os ucranianos a não perderem nenhuma parte de seu território.

Na noite de quarta (23), Biden conversou com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski por telefone. Pouco depois o início da invasão, a Casa Branca divulgou um comunicado do presidente, no qual ele considerou o ataque como premeditado e injustificado. "A Rússia sozinha será a responsável por perdas catastróficas de vidas perdidas e sofrimento humano", afirmou.

Imagens da guerra na Ucrânia

Na manhã de quinta, Biden se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação na Ucrânia, e depois participou de um encontro virtual com os líderes dos países do G7, que inclui, além dos EUA, a Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e a União Europeia.

Biden tem o desafio de calibrar as sanções para atingir a Rússia sem gerar efeitos que se voltem contra a economia dos próprios Estados Unidos. As vendas de petróleo e gás são o principal produto de exportação da Rússia. Aplicar restrições ao comércio desses combustíveis geraria uma alta no preço deles no mundo todo, que pode chegar aos consumidores dos EUA.

Biden tem a alta na inflação como um de seus principais problemas, e ter a gasolina mais cara nos postos americanos pioraria a questão. Nesta quinta, o petróleo já teve alta por conta da inflação, e o preço do barril de petróleo superou US$ 105, valor que não era visto desde 2014.

Na terça (22), Biden já havia anunciado uma rodada de sanções contra dois bancos russos ligados ao financiamento de atividades militares e barreiras para a negociação de títulos da dívida da Rússia, o que dificultaria ao país levantar dinheiro no exterior.