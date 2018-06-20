Bebê nascido no metrô ganha transporte grátis até completar 25 anos

A Groupe RATP, empresa pública que controla o transporte público na região metropolitana de Paris, na França, anunciou que um bebê nascido em uma das linhas do metrô parisiense na segunda-feira, 18, vai ganhar passagens grátis no sistema de transporte da cidade até completar 25 anos de vida.
A empresa acompanhou e narrou o parto pelo Twitter enquanto informava aos usuários a situação das linhas. A RATP disse que o bebê é um menino e nasceu saudável na linha RER A, que corta a região metropolitana da capital francesa no sentido leste-oeste. "Toda a equipe da linha A dá os mais sinceros parabéns à mamãe e dá boas vindas ao seu filho. Os dois passam bem", escreveu a companhia no Twitter.
Em entrevista para o jornal Le Parisien, duas francesas identificadas como Eliane e Aurélie falaram que auxiliaram a mulher, que não foi identificada, no parto até os serviços de emergência chegarem. "Nós nem conseguimos deitá-la direito que eu já estava praticamente segurando o bebê nos meus braços", disse Eliane ao jornal.