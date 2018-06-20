Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bebê nascido no metrô ganha transporte grátis até completar 25 anos
Já pensou?

Bebê nascido no metrô ganha transporte grátis até completar 25 anos

A companhia que controla o transporte público na capital francesa acompanhou a situação pelo Twitter

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 10:45
Um bebê nascido no metrô de Paris ganhou passagens grátis pelos primeiros 25 anos de vida Crédito: Pixabay
A Groupe RATP, empresa pública que controla o transporte público na região metropolitana de Paris, na França, anunciou que um bebê nascido em uma das linhas do metrô parisiense na segunda-feira, 18, vai ganhar passagens grátis no sistema de transporte da cidade até completar 25 anos de vida.
A empresa acompanhou e narrou o parto pelo Twitter enquanto informava aos usuários a situação das linhas. A RATP disse que o bebê é um menino e nasceu saudável na linha RER A, que corta a região metropolitana da capital francesa no sentido leste-oeste. "Toda a equipe da linha A dá os mais sinceros parabéns à mamãe e dá boas vindas ao seu filho. Os dois passam bem", escreveu a companhia no Twitter.
Em entrevista para o jornal Le Parisien, duas francesas identificadas como Eliane e Aurélie falaram que auxiliaram a mulher, que não foi identificada, no parto até os serviços de emergência chegarem. "Nós nem conseguimos deitá-la direito que eu já estava praticamente segurando o bebê nos meus braços", disse Eliane ao jornal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados