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Fofura

Bebê de um ano é 'multado' por dirigir sem carteira

Policiais da cidade de Malden, nos Estados Unidos, deram uma advertência ao pequeno por excesso de fofura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 15:16

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 15:16

O pequeno Grayson Salerno em seu 'Mercedes' Crédito: Reprodução/Facebook
Um garoto de um ano de idade foi 'detido' por dirigir sem habilitação, mas, em vez de receber uma multa, a polícia o deixou seguir somente com uma advertência por conta de sua fofura.
 
A polícia de Malden, no subúrbio de Boston, no estado de Massachussetts, nos Estados Unidos, disse que organizou a infração de trânsito falsa logo depois de ver Grayson Salerno conduzindo sua Mercedes conversível de brinquedo sobre uma calçada.
Um agente parou sua viatura atrás de Grayson, ligou a sirene e fingiu escrever uma multa.
Fotos e um vídeo do incidente fizeram sucesso nas redes sociais.
A mãe de Grayson, Cori Salerno, disse que fica encantada que o delito falso tenha feito tanta gente sorrir.
É pouco provável que o pequeno infrator compreenda a acusação. Ele vestia uma camiseta estampada com a frase: "Literalmente, não tenho ideia do que você diz."
Confira o momento em que Grayson, de um ano, é 'multado' pelo policial:
Grayson Salerno, de apenas um ano de idade, sendo 'multado' por dirigir seu 'Mercedes' vermelho Crédito: Reprodução/Facebook

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