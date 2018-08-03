Bebê de um ano é 'multado' por dirigir sem carteira

O pequeno Grayson Salerno em seu 'Mercedes' Crédito: Reprodução/Facebook

Um garoto de um ano de idade foi 'detido' por dirigir sem habilitação, mas, em vez de receber uma multa, a polícia o deixou seguir somente com uma advertência por conta de sua fofura.





A polícia de Malden, no subúrbio de Boston, no estado de Massachussetts, nos Estados Unidos, disse que organizou a infração de trânsito falsa logo depois de ver Grayson Salerno conduzindo sua Mercedes conversível de brinquedo sobre uma calçada.

Um agente parou sua viatura atrás de Grayson, ligou a sirene e fingiu escrever uma multa.

Fotos e um vídeo do incidente fizeram sucesso nas redes sociais.

A mãe de Grayson, Cori Salerno, disse que fica encantada que o delito falso tenha feito tanta gente sorrir.

É pouco provável que o pequeno infrator compreenda a acusação. Ele vestia uma camiseta estampada com a frase: "Literalmente, não tenho ideia do que você diz."

Confira o momento em que Grayson, de um ano, é 'multado' pelo policial: