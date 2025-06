Mundo

BBC refuta alegações incorretas da Casa Branca sobre sua cobertura de Gaza

A corporação afirma que as alegações de que uma reportagem foi removida do seu site estão 'completamente equivocadas'.

A BBC rejeitou as críticas incorretas da Casa Branca sobre sua cobertura em Gaza, descrevendo como "completamente equivocada" a alegação de que havia retirado do ar uma reportagem.>

Ela também afirmou, erroneamente, que a BBC havia retirado uma reportagem do site.>

"A alegação de que a BBC derrubou uma reportagem depois de revisar as imagens está completamente equivocada. Não retiramos nenhuma reportagem, e defendemos nosso jornalismo", diz a BBC em comunicado.>

Karoline Leavitt criticou a BBC por alterar o número de vítimas no título da reportagem. A corporação britânica afirmou que sua cobertura foi atualizada com novos números ao longo do dia, o que é "uma prática totalmente normal em qualquer notícia de grande repercussão".>