Naufrágio nos Eua

Barco pega fogo na costa da Califórnia e deixa dezenas de desaparecidos

As equipes envolvidas no resgate estavam combatendo o incêndio quando o barco afundou cerca de 20 jardas (18 metros) na água

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 17:25 - Atualizado há 6 anos

Barco pega fogo na costa da Califórnia Crédito: Reprodução | Twitter

Uma embarcação com 38 pessoas a bordo, seis delas tripulantes, pegou fogo em alto mar próximo à ilha de Santa Cruz, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (02).

O chamado foi recebido pela Guarda Costeira de Los Angeles-Long Beach na madrugada, por volta das 3h15 (7h15 no horário de Brasília). As equipes envolvidas no resgate estavam combatendo o incêndio quando o barco afundou cerca de 20 jardas (18 metros) na água.

De acordo com o último boletim publicado pela Guarda Costeira, cinco pessoas foram resgatadas e outras 33 ainda não foram encontradas.

O barco "Conception", uma embarcação de 23 metros de altura fretada pela empresa Truth Aquatics, partiu no sábado (31) para um cruzeiro de três dias e estava programado para voltar nesta segunda, segundo a CNN.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta