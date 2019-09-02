Barco pega fogo na costa da Califórnia e deixa dezenas de desaparecidos

Barco pega fogo na costa da Califórnia Crédito: Reprodução | Twitter

Uma embarcação com 38 pessoas a bordo, seis delas tripulantes, pegou fogo em alto mar próximo à ilha de Santa Cruz, na costa da Califórnia , nos Estados Unidos , nesta segunda-feira (02).

O chamado foi recebido pela Guarda Costeira de Los Angeles-Long Beach na madrugada, por volta das 3h15 (7h15 no horário de Brasília). As equipes envolvidas no resgate estavam combatendo o incêndio quando o barco afundou cerca de 20 jardas (18 metros) na água.

De acordo com o último boletim publicado pela Guarda Costeira, cinco pessoas foram resgatadas e outras 33 ainda não foram encontradas.