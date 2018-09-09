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Barack Obama relembra dia em que foi expulso de parque da Disney

'Essa é uma história verdadeira, pessoal. Eu fui 'chutado' do Magic Kingdom', declarou o ex-presidente dos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 16:12

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 16:12

Obama disse que já foi expulso da Disney Crédito: Divulgação
Ao discursar em um evento de apoio a candidatos de seu partido na Califórnia, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, contou sobre a ocasião em que foi expulso de um parque da Disney.
De acordo com ele, o episódio ocorreu quando ainda era jovem e estudava na faculdade. Ele aproveitou um período de descanso para ir a um show do grupo Kool & The Gang no parque.
Após o show, ele e seus amigos foram às 'gôndolas' (meio de transporte semelhante a 'bondinhos', usado na Disney) para fumar - e Obama fez questão de ressaltar que eram cigarros 'convencionais', após reação exacerbada da plateia.
"Estou envergonhado de dizer isso, então fechem seus ouvidos, jovens. Mas, alguns de nós estávamos fumando nas gôndolas", contou.
"Quando estávamos entrando, haviam dois policiais da Disneylândia bastante grandes. Eles disseram: 'Senhor, você pode vir conosco?', e nos escoltaram para fora da Disney. Essa é uma história verdadeira, pessoal. Eu fui 'chutado' do Magic Kingdom."
Em seguida, Obama se divertiu com a resposta que recebeu: "Me lembro bem de que, no fim, ele disse: 'Você terá que sair, senhor, por infringir as regras do Magic Kingdom. Mas você será bem-vindo a retornar a qualquer hora!"

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