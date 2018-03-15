Bali vai desligar internet para reflexão no dia do silêncio

As operadoras de telefonia da Indonésia concordaram em cortar o acesso à internet móvel no próximo sábado, quando se comemora o Ano Novo Hindu, conhecido como o dia do silêncio. A medida irá afetar apenas a ilha de Bali, onde a religião é predominante, por um período de 24 horas. Apenas a conexão móvel será cortada, respondendo a um apelo de lideranças religiosas.
Nós pedimos a todos os provedores de telecomunicações a tomarem medidas para apoiar o pedido das lideranças religiosas, informou o Ministério das Comunicações do país, em comunicado. Eles devem ainda tomar medidas para manter a qualidade do acesso à internet em locais vitais.
Em entrevista à Reuters, Merza Fachys, diretor-presidente da Smartfren, uma das operadoras locais, explicou que esses locais incluem hospitais, bancos, serviços de emergência e outros espaços públicos onde a internet seja essencial.
Nós vamos tentar ao máximo cumprir o que os líderes religiosos pediram disse Fachys.
O Ano Novo Hindu, ou Nyepi, é um dia sagrado de reflexão, segundo a tradição balinesa. Até mesmo o aeroporto internacional é fechado nesta data. O plano de cortar o acesso às redes móveis foi fechado após encontro entre lideranças balinesas e o Ministério das Comunicações.
É a primeira vez que o acesso à internet será cortado em Bali, ilha conhecida por suas praias que atraem milhões de turistas todos os anos. No ano passado, o pedido foi feito, mas recusado pelo governo.
Se a internet for desconectada, as pessoas não vão morrer brincou o governador de Bali, Made Pastika. Eu vou desligar os meus aparelhos durante do Nyepi.
Para as lideranças religiosas, a desconexão dos serviços on-line é uma forma de demonstrar respeito à data, quando os balineses devem parar para refletir, sem trabalho ou viagens. A data é antecedida por rituais tradicionais de purificação, e, no Ano Novo, as ruas sendo tomadas por estátuas de demônios, que normalmente são queimadas.
De acordo com as crenças locais, no Nyepi espíritos rondam a ilha e, por isso, as pessoas devem ficar em silêncio e no escuro para não atraírem a atenção dos demônios.