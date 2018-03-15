Bali vai desligar internet para reflexão no dia do silêncio

Jacarta, Indonésia Crédito: Reprodução/Web

As operadoras de telefonia da Indonésia concordaram em cortar o acesso à internet móvel no próximo sábado, quando se comemora o Ano Novo Hindu, conhecido como o dia do silêncio. A medida irá afetar apenas a ilha de Bali, onde a religião é predominante, por um período de 24 horas. Apenas a conexão móvel será cortada, respondendo a um apelo de lideranças religiosas.

Nós pedimos a todos os provedores de telecomunicações a tomarem medidas para apoiar o pedido das lideranças religiosas, informou o Ministério das Comunicações do país, em comunicado. Eles devem ainda tomar medidas para manter a qualidade do acesso à internet em locais vitais.

Em entrevista à Reuters, Merza Fachys, diretor-presidente da Smartfren, uma das operadoras locais, explicou que esses locais incluem hospitais, bancos, serviços de emergência e outros espaços públicos onde a internet seja essencial.

 Nós vamos tentar ao máximo cumprir o que os líderes religiosos pediram  disse Fachys.

O Ano Novo Hindu, ou Nyepi, é um dia sagrado de reflexão, segundo a tradição balinesa. Até mesmo o aeroporto internacional é fechado nesta data. O plano de cortar o acesso às redes móveis foi fechado após encontro entre lideranças balinesas e o Ministério das Comunicações.

É a primeira vez que o acesso à internet será cortado em Bali, ilha conhecida por suas praias que atraem milhões de turistas todos os anos. No ano passado, o pedido foi feito, mas recusado pelo governo.

 Se a internet for desconectada, as pessoas não vão morrer  brincou o governador de Bali, Made Pastika.  Eu vou desligar os meus aparelhos durante do Nyepi.

Para as lideranças religiosas, a desconexão dos serviços on-line é uma forma de demonstrar respeito à data, quando os balineses devem parar para refletir, sem trabalho ou viagens. A data é antecedida por rituais tradicionais de purificação, e, no Ano Novo, as ruas sendo tomadas por estátuas de demônios, que normalmente são queimadas.