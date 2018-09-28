Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avião sai da pista durante aterrissagem e para em lago na Micronésia
Ninguém se feriu

Avião sai da pista durante aterrissagem e para em lago na Micronésia

Segundo a companhia aérea, todos os 35 passageiros e 12 tripulantes foram resgatados da aeronave, que ficou parcialmente afundada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 12:05

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 12:05

"Air Niugini pode confirmar que todas as pessoas a bordo puderam ser retiradas de forma segura", afirmou a empresa Crédito: Estadão fotos
Um avião da companhia aérea Air Niugini, de Papua Nova Guiné, caiu no lago de uma ilha da Micronésia, no Pacífico, nesta sexta-feira, 28. Todos os 35 passageiros e 12 membros da tripulação foram resgatados da aeronave, que ficou parcialmente afundada, de acordo com a imprensa local e a empresa aérea.
O Boeing 737-800 saiu da pista durante a manobra de aterrissagem no aeroporto de Weno e acabou parando no lago. Em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver os habitantes da ilha saindo em socorro aos passageiros e tripulantes.
Segundo a Air Niugini, o avião saiu da cidade de Port Moresby, capital de Papua Nova Guiné, com destino a Pohnpei, capital da Micronésia, e escala em Weno. O avião tocou terra na pista, mas não foi suficiente, disse a empresa aérea, destacando que ninguém se feriu.
Air Niugini pode confirmar que todas as pessoas a bordo puderam ser retiradas de forma segura, afirmou a empresa, que não informou ainda as causas do acidente. As autoridades de Papua Nova Guiné anunciaram o envio de investigadores ao local.
Segundo o jornal Pacific Daily News, citando um responsável pelo aeroporto, os passageiros e tripulantes foram encaminhados ao hospital para fazer exames médicos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pescador encontra corpo boiando embaixo de ponte em São Mateus
Imagem de destaque
Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz
Imagem de destaque
Um terço dos projetos contra desastres no PAC de 2023 não saiu do papel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados