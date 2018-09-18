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Ataque aéreo

Avião russo com 14 militares a bordo desaparece no Mediterrâneo

Segundo os militares, ao mesmo tempo, meios russos de controle do espaço aéreo detectaram o lançamento de foguetes da fragata francesa 'Auvergne', que se encontra nessa região' do Mediterrâneo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 12:50

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 12:50

Imagem ilustrativa - Mar Mediterrâneo
Um avião russo Il-20, com 14 militares a bordo, desapareceu no Mediterrâneo (na costa síria), durante um ataque aéreo de Israel contra a Síria, coincidindo com o lançamento de mísseis da fragata francesa "Auvergne". A informação é do Ministério de Defesa da Rússia.
A perda de contato com a aeronave ocorreu por volta das 23h (hora local) de ontem (17), quando estava a 35 quilômetros da costa síria, e o destino de seus ocupantes é desconhecido.
O Il-20 "desapareceu dos radares do comando da aviação durante um ataque de quatro aviões israelenses F-16 contra instalações sírias na província de Lataquia", disse o ministério.
> Rússia inicia maiores manobras militares desde a Guerra Fria
Segundo os militares, ao mesmo tempo, meios russos de controle do espaço aéreo detectaram o lançamento de foguetes da fragata francesa "Auvergne", que se encontra nessa região" do Mediterrâneo.
O avião, um turbopropulsor de exploração, retornava para a Base Aérea de Khmeimim, na província de Lataquia, onde a Rússia tem um agrupamento aéreo.
Uma fonte anônima do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, citada pela agência "Interfax", sugeriu a possibilidade de a aeronave russa ter sido abatida equivocadamente pela defesa antiaérea síria.
O incidente ocorreu horas após os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chegarem a um acordo para suspender a ofensiva anunciada do Exército sírio contra a província de Idleb.
Os líderes anunciaram a criação de uma zona desmilitarizada, de cerca de 20 quilômetros, que dividirá as posições das tropas governamentais sírias e a oposição armada apoiada pela Turquia.
A província de Idlib, ma fronteira com Turquia, recebe cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo grande número de opositores deslocados de antigos feudos insurgentes que já foram conquistados pelas forças do governo sírio.
 

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