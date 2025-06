Mundo

Avião que ia para a Inglaterra cai com mais de 200 pessoas a bordo na Índia

Um avião caiu perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. A aeronave seguia para o aeroporto de Gatwick em Londres, no Reino Unido, e tinha mais de 200 passageiros a bordo.

Publicado em 12 de junho de 2025 às 06:38

Um avião caiu perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia.>

A aeronave seguia para o aeroporto de Gatwick em Londres, no Reino Unido.>

De acordo com a agência Reuters, que cita fontes da polícia local, 242 passageiros estavam a bordo.>

A companhia Air India confirmou no X (o antigo Twitter) que "o voo AI171, que opera entre Ahmedabad-Londres Gatwick, envolveu-se em um incidente hoje, 12 de junho de 2025".>

"Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos novas atualizações o mais breve possível", complementa o comunicado.>

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram fumaça preta saindo do avião. Aparentemente, a aeronave caiu em uma área residencial.>

O Flight Radar, um site de rastreamento de voos, informou no X que acompanha "relatos de um acidente com o voo AI171 da Air India".>

"Recebemos o último sinal da aeronave poucos segundos após a decolagem", diz o texto.>

O ministro da aviação da Índia afirmou que "equipes de resgate foram mobilizadas".>

Esta reportagem está em atualização.>

