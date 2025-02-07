Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avião de pequeno porte cai em avenida de São Paulo; 2 ocupantes morrem
Mundo

Avião de pequeno porte cai em avenida de São Paulo; 2 ocupantes morrem

Dois ocupantes do avião morreram e duas pessoas ficaram feridas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 fev 2025 às 08:43

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 08:43

Imagem BBC Brasil
Crédito: Corpo de Bombeiros - SP
Uma aeronave de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, por volta das 7h desta sexta-feira (7/2) em São Paulo. Um ônibus teria sido atingido indiretamente e entrou em chamas.
Segundo informações dos bombeiros, os corpos carbonizados de duas pessoas foram encontrados no local do acidente. O avião, segundo informações preliminares, teria decolado do Campo de Marte com duas pessoas a bordo.
Também há dois feridos: um motoqueiro atingido por uma "peça" e uma senhora que estava no interior do ônibus. Os dois foram socorridos. "No momento da queda houve um incêndio que foi combatido pelo CBPMESP", informou o Corpo de Bombeiros.
O secretário de segurança pública do Estado, Guilherme Derrite, afirmou no X que o Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas e que equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência.
Mais informações em instantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados