Avião com quase 400 pessoas colide com outra aeronave e pega fogo no Japão

Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Crédito: Reprodução/Globo News/Rede Globo

Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Segundo informações preliminares, houve uma colisão com uma aeronave da guarda costeira japonesa.

Airbus A350 colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa ao pousar, segundo informações preliminares.

Todos os 367 passageiros e tripulantes do voo comercial conseguiram desembarcar em segurança. Havia seis pessoas no avião da guarda costeira. O piloto conseguiu escapar, mas os outros cinco estão desaparecidos.

Japan Airlines flight JL516, an Airbus A350-941, collided with a Coast Guard plane at Haneda Airport:pic.twitter.com/60DlACUDJc — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 2, 2024

Avião vinha do aeroporto de Shin-Chitose, na ilha de Hokkaido, ao norte do país. Já o avião militar aguardava para decolar para Niigata, na costa oeste do país, levando ajuda humanitária pelos civis afetados pelo terremoto desta segunda-feira (1º), que deixou ao menos 48 mortos.