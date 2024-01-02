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Avião com quase 400 pessoas colide com outra aeronave e pega fogo no Japão

Avião comercial colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira Japonesa no momento em que pousava no aeroporto de Tóquio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2024 às 08:59

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 08:59

Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio.
Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Crédito: Reprodução/Globo News/Rede Globo
Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Segundo informações preliminares, houve uma colisão com uma aeronave da guarda costeira japonesa.
Airbus A350 colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa ao pousar, segundo informações preliminares.
Todos os 367 passageiros e tripulantes do voo comercial conseguiram desembarcar em segurança. Havia seis pessoas no avião da guarda costeira. O piloto conseguiu escapar, mas os outros cinco estão desaparecidos.
Avião vinha do aeroporto de Shin-Chitose, na ilha de Hokkaido, ao norte do país. Já o avião militar aguardava para decolar para Niigata, na costa oeste do país, levando ajuda humanitária pelos civis afetados pelo terremoto desta segunda-feira (1º), que deixou ao menos 48 mortos.
Todas as pistas do aeroporto de Haneda estão fechadas no momento.

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