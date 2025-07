Mundo

Avião com 49 pessoas a bordo cai na Rússia

O avião da Angara Airlines desapareceu do radar quando se aproximava de um aeroporto na região de Amur.

O avião An-24 da Angara Airlines, com 42 passageiros e seis tripulantes, saiu de Blagoveshchensk, perto da fronteira com a China, e desapareceu das telas de radar ao se aproximar do aeroporto de Tynda, segundo as autoridades.>