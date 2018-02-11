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Avião cai na região de Moscou com 71 pessoas a bordo

Testemunhas viram o avião em chamas cair perto de Argunovo, uma vilarejo rural na região de Moscou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 14:11

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 14:11

Crédito: Divulgação | Saratov
Um avião operado pela Saratov Airlines caiu neste domingo (11) na região de Moscou com 71 pessoas a bordo, disse a agência de notícias russa Interfax, citando uma fonte nos serviços de emergência. Segundo a agência RIA, 65 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo.
Segundo a imprensa local, o avião era um Antonov An-148, que operava uma linha regional. Ele decolou do Aeroporto Internacional Domodedovo, a cerca de 35 quilômetros do centro da capital russa.
Segundo a agência Interfax, os sinais do An-148 desapareceram dos radares logo após a aeronave decolar. Testemunhas viram o avião em chamas cair perto de Argunovo, uma vilarejo rural na região de Moscou.
O An-148 é um jato bimotor produzido pela Antonov para voos regionais, com capacidade para até 99 passageiros.

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