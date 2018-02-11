Avião cai na região de Moscou com 71 pessoas a bordo

Crédito: Divulgação | Saratov

Um avião operado pela Saratov Airlines caiu neste domingo (11) na região de Moscou com 71 pessoas a bordo, disse a agência de notícias russa Interfax, citando uma fonte nos serviços de emergência. Segundo a agência RIA, 65 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo.

Segundo a imprensa local, o avião era um Antonov An-148, que operava uma linha regional. Ele decolou do Aeroporto Internacional Domodedovo, a cerca de 35 quilômetros do centro da capital russa.

Segundo a agência Interfax, os sinais do An-148 desapareceram dos radares logo após a aeronave decolar. Testemunhas viram o avião em chamas cair perto de Argunovo, uma vilarejo rural na região de Moscou.