Avião cai durante decolagem na Venezuela e deixa dois mortos

A aeronave explodiu logo após tocar a pista do aeroporto; os corpos das duas vítimas foram encontrados carbonizados

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:34

Momento da queda do avião na Venezuela Crédito: Reprodução Redes Sociais

Duas pessoas morreram após a queda de um avião modelo Cheyenne no aeroporto de Paramillo, no Parque Nacional de San Cristóbal, na Venezuela. A aeronave explodiu logo após tocar a pista do aeroporto. O acidente, na manhã de quarta-feira (22), ocorreu durante a decolagem. Os corpos das duas vítimas foram encontrados carbonizados.

Video showing the crash of Piper PA-31T1 Cheyenne I, Venezuelan registration YV1443 (C/N 31T-7904013), at Paramillo Airport, in San Cristóbal, Venezuela, earlier today. According to local sources, there are two fatalities. (Via pro_plane_pilot) pic.twitter.com/Y3tvYtOttq — The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) October 22, 2025

As causas do acidente são investigadas. Segundo relatos de jornalistas locais, o piloto perdeu o controle do avião quando tentava começar o voo, aparentemente após a explosão de um pneu. O impacto da queda provocou a destruição da aeronave e um incêndio em seguida. Equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e polícias foram para o local com o objetivo de garantir a segurança da área e começar a investigação.

